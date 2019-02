Har været røgfri siden 2013: Produktionsskole modtager 50.000 kroner for kampen mod cigaretterne

Tirsdag aften modtog Middelfart Produktionsskole en pris og 50.000 kroner af Kræftens Bekæmpelse for arbejdet med at forebygge rygning blandt skolens elever.

Middelfart: Der er store smil at spore på Middelfart Produktionsskole i dag, for tirsdag aften modtog skolen stor hæder, anerkendelse og 50.000 kroner for sit arbejde med at forebygge rygning blandt eleverne. Skolen indførte allerede i 2013 røgfri skoletid.

Det skete ved et arrangement i København i anledningen af World Cancer Day, som hvert år er den 4. februar. Her fik de administrerende direktører for Aldi, Coop, Lidl, Rema 1000, Salling Group og Magasin tildelt Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2019 fordi, de enten allerede har eller er på vej til at gemme tobakken væk i deres butikker landet over.

Med prisen følger hvert år 50.000 kroner, og i år havde modtagerne valgt at Kræftens Bekæmpelse skulle udvælge et godt formål og sende pengene direkte den vej.

Derfor er 50.000 kroner på vej til produktionsskolen i Middelfart, og det glæder forstander Julie Krarup, som var med ved prisoverrækkelsen i København tirsdag aften.

- Vi har arbejdet med at være røgfri i så mange år, at det i dag bare er en del af vores kultur. Vores elever ved, at skolen er røgfri, siger hun og fortæller, at skolen generelt har meget fokus på sundhed og trivsel.