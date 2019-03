Har du 10 minutter?: Nu ringer kommunen måske snart til dig

1300 borgere i Middelfart Kommunes 13 lokalområder vil i løbet af den næste tid få et opkald fra kommunen. Målet er at finde ind til de enkelte områders særkender og udfordringer. Opkaldet er en del af projektet "Bæredygtig byudvikling."

Nordvestfyn: - Goddaw, det er fra kommunen. Nå, hvordan går det så?

Om det kommer til at lyde sådan, må tiden vise. Men i den kommende tid vil op mod 1300 borgere i Middelfart Kommune få et opkald fra kommunen, og det er ikke helt skævt, at formålet netop er at få at vide, hvordan du har det.

En stor telefonundersøgelse skal nemlig give et nuanceret billede af, hvad det gode hverdagsliv er for borgerne i Middelfart Kommunes lokalsamfund.

"Med den viden kan vi sammen løfte udviklingen, skabe bæredygtig udvikling i alle lokalsamfund og understøtte det gode hverdagsliv. Derfor håber vi, at du vil tage telefonen, når vi ringer", lyder det i en pressemeddelelse fra Middelfart Kommune.