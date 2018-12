Han kaster verdens længste indkast: Thomas Grønnemark gæster Store Netværksdag på erhvervscenter

Middelfart: Middelfart Erhvervscenters årlige Store Netværksdag fejrer 10 års jubilæum den 11. december, og blandt oplægsholderne er en markant personlighed, der har fået en del opmærksomhed på det seneste - ikke mindst i England.

Det drejer sig om manden, der med sine egne ord har det skøreste job i fodbold, Liverpool FC's indkasttræner, Thomas Grønnemark. Han er at finde i Guinness Rekordbog med verdens længste indkast. Han er indkasttræner hos de danske fodboldklubber FC Midtjylland og AC Horsens. Han har masser af erfaring med at skabe topresultater både for sig selv og andre. Og så har han også stor succes som foredragsholder og inspirator.

- Under hans besøg i Middelfart er det ikke så meget fodbold, han skal tale om, fortæller Tina Eisenhardt, souschef på Middelfart Erhvervscenter og forklarer:

- Han har også nogle interessante pointer om, at lidt dovenskab kan være vejen til bedre resultater. Det vil han give deltagerne på netværksdagen et interessant indblik i med provokerende principper, interessante øvelser og et smil på læben.

Det øvrige program er også på plads under temaet: "Ledelse med nysgerrighed og dovenskab", og Tina Eisenhardt garanterer, at der vil være endnu flere interessante og anderledes budskaber på dagsordenen.

- Deltagerne har mulighed for at få masser af inspiration, ny viden og konkrete værktøjer med fra dagen, siger hun.

- Deltagerne vil også blive udfordret på deres vaner og beslutninger med skarpe indlæg og tankevækkende opgaver. Men i en tid hvor krav og forventninger øges hele tiden, og hvor stress er blevet en folkesygdom, er det nok værd at udfordre vores vante måder at gøre tingene på.

- Vi er sikre på, at vi har tilrettelagt en spændende dag, hvor der både bliver løftet øjenbryn og spidset ører. Der bliver sikkert også anledning til nogle gode grin, og så håber vi, at der bliver skabt masser af nye relationer, konkluderer Tina Eisenhardt.

Store Netværksdag afholdes på Park Hotel i Middelfart.