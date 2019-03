Halvmaraton tæt på 4000 tilmeldte

Middelfart: Der er stadig et stykke vej tilbage til fordums storhedstid, da 11.000 løbere passerede Lillebælt under afviklingen af Lillebælt Halvmarathon.

Men på et år, hvor lukningen af Den gl. Lillebæltsbro betyder, at løbet ikke kommer over Lillebælt og i et år, hvor tidspunktet er blevet flyttet fra det først udmeldte for at sikre fri passage for årets konfirmander fra Middelfart Kirke, kan arrangørerne glæde sig over, at antallet at tilmeldinger nu er meget tæt på 4000. Og det er bedre end på samme tidspunkt sidste år.

- Vores erfaringer er samtidig, at selv om et halvmaraton ikke er noget, folk tilmelder sig på dagen, så er kurven typisk stigende i ugerne op til. Så vores mål om at nå de 6000 er ikke urealistisk, siger løbsleder Mads Stryhn.

Lillebælt Halvmarathon har for første gang siden 2014 start og mål i Havnegade, og det løbes 4. maj klokken 13. Som noget nyt er der i år mulighed for dels at gå ruten på de 21,1 kilomter, dels at løbe den to gange og dermed gennemføre et maraton.