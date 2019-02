Lillebælt Halvmarathon flytter starten til klokken 13 den 4. maj for at give plads til formiddagens konfirmationer i Middelfart Kirke.

Middelfart: Lillebælt Halvmarathon har valgt at flytte den oprindeligt planlagte start klokken 10 til klokken 13 for ikke at være til gene for de to konfirmationer om formiddagen i Middelfart Kirke søndag den 4. maj.

- Vi har flyttet starttidspunktet til klokken 13, så løbet først går i gang, når konfirmationerne er overstået. På den måde sørger vi for, at Lillebælt Halvmarathon ikke vil forstyrre denne helt særlige dag for konfirmanderne og deres familier, forklarer løbsleder Mads Stryhn.

På konfirmationsdagen er der pres på parkeringspladserne i Middelfart midtby. Samtidig gør diverse anlægsarbejder i forbindelse med Klimabyen og Kulturøpladsen, at nogle parkeringspladser er utilgængelige. Lillebælt Halvmarathon har derfor i samarbejde med Middelfart Kommune arbejdet for at sikre, at der er gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder for både konfirmander og gæster, der skal tilbringe formiddagen i Sankt Nicolai Kirke.

- Vi har for det første sikret, at konfirmanderne kan blive hentet foran kirken i de flotte biler. Dernæst har vi sørget for at reservere parkeringspladser tæt på kirken til konfirmanderne, så de nemt kan komme både til og fra kirken, siger Mads Stryhn .