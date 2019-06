Hallo: Telenor rocker med under broen

20.000 mennesker får bedre mobildækning med ekstra telemast, når der er Rock Under Broen.

Middelfart: I år kan endagsfestivalen Rock under Broen fejre 30-års jubilæum, og alle billetterne er på forhånd udsolgt. Derfor vil der lørdag 8. juni være samlet 20.000 mennesker til festivalen - og størstedelen heraf vil flittigt sms'e, ringe og bruge sociale medier som snapchat, instagram og facebook. Det vil naturligvis kunne mærkes på mobilnettet.

Derfor vil Telenor rejse en ekstra mobilmast, som skal afhjælpe den stigende mobilaktivitet.

- Udover de mange uploads bruges mobiltelefonen selvfølgelig også til helt basale ting som at betale og kontakte hinanden. Den gode mobildækning er derfor vigtig for, at en begivenhed som denne kan forløbe uden større digitale problemer, fortæller netværksstrateg i Telenor, Jesper Mølbak.

Rock under Broen byder i år på kunstnere som Nik & Jay, Nephew, Magtens Korridorer, The Minds of 99 og Gnags.