Hærværk på biler fortsætter: Politiet har intet at gå efter

Endnu flere biler er blevet udsat for hærværk i weekenden, men politiet har ingen spor.

Nordvestfyn: Endnu engang er bilejere i Middelfart udsat. I weekenden blev yderligere to biler udsat for hærværk og indbrud. Det viser Fyns Politis døgnrapport.

På Provstindestien havde en eller flere ukendte personer brudt ind i en hvid varebil af mærket Renault Trafic. Her knuste de den trekantede rude foran den venstre siderude, men intet blev stjålet fra bilen. Indbruddet var ligesom bådtyveriet sket mellem fredag klokken 15 og mandag klokken 6.30.

Endnu en varebil blev udsat for hærværk på Korsholm Allé. En sort Ford Transit Van fik ligesom varebilen på Provstindestien knust den lille trekantsrude i venstre side. Indbruddet skete mellem fredag klokken 11 og mandag klokken 11.44.

Indbruddene i bilerne to af flere i en serie af hærværk begået mod biler i Middelfart i weekenden.

Politiassistent ved Fyns Politi, Poul Hollensted oplyser, at man endnu ikke har noget at gå efter i sagerne om indbrud og hærværk på de mange biler, og at de ikke endnu har mistanke om, hvorvidt hærværkene skulle være begået af de samme personer.