Den konservative spids kunne mandag modtage titlen som Ridder af Dannebrog for 21 års uafbrudt tjeneste i Middelfart Byråd. Og titlen ligger til familien, for Morten Weiss Pedersen er tredje generation, der får hæderen.

Middelfart: Gud, konge og fædreland er De Konservatives grundværdier, og mandag kunne partiets utrættelige spids i Middelfart Byråd, Morten Weiss Pedersen, lade sig hylde som Ridder af Dannebrog efter 21 år som medlem af byrådet.

Og titlen ligger ikke til fremmede, for Mortens farfar og siden far har tidligere modtaget samme hæder. Jørgen Weiss Pedersen var da også til stede i byrådssalen for at overvære sønnike få korset overrakt.

- Du har ordet i din magt, og du er aldrig bange for at tage ansvar. Heller ikke når det drejer sig om upopulære beslutninger. Det er noget, vi i byrådet sætter stor pris på, sagde borgmester Johannes Lundsfryd, der også havde et par godmodige anekdoter med om Morten Weiss Pedersens virke i byrådet.

Som dengang Weiss Pedersen havde Kaj Piilgaard Nielsen fra Venstre som sidemand og lurede, at Nielsen havde forberedt en flammetale. Ved at kigge over skulderen kunne Weiss Pedersen komme byrådskollegaen i forkøbet og holde talen først, og Piilgaard blev mere og mere rystet, jo længere Weiss Pedersen kom i sin tale.

Ridderkorset blev fejret af byrådskollegerne og de fremmødte med et glas bobler og kransekage.

Herefter blev det hverdag igen, da klokken slog 17 og det ordinære byrådsmøde tog fart.