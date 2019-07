Hårdt arbejde på camping: Det er nu, pengene skal tjenes

På Ronæs Strand Camping arbejder værtsparret 14 timer i døgnet i højsæsonen. Det bliver de nødt til, for det er nu, gæsterne er der. Mød Henriette og Peter Bonde, der knokler for, at andre kan få en dejlig ferie.

Parret vidste nu godt, hvad de gik ind til, da de overtog campingpladsen ved vandkanten for otte år siden, for inden da havde de været forårscampister på samme plads i syv år.

Pladsen er åben fra forår til efterår, og i det halve år lægger ægteparret to årsværk. Men så starter dagen også tidligt og slutter sent.

Ronæs: Med største selvfølgelighed tager vi andre på sommerferie, når højsommeren brager ind over os, og campingferie står øverst på mange europæeres ønskeliste over ferieformer. Men nogen skal jo holde campingpladsen åben og sørge for, at vi andre kan holde ferie. På Ronæs Strand Camping lever indehaverne nærmest et omvendt liv af os andre, for de arbejder fra tidlig morgen til sen aften hele sommersæsonen for at få det hele til at fungere, og så holder de fri, når dagene bliver korte og mørke. Men der er god grund til det, for det er her, pengene skal tjenes.

Parret nyder at være tæt på gæsterne og at være med til at give dem en god ferie. Selv holder de ferie, når pladsen er lukket ned for vinteren.

I ugerne omkring højsæsonen kommer der så mange udlændinge til Ronæs, at de udgør mere end halvdelen af gæsterne på pladsen. De mange turister vælger aktivt Danmark og Fyn til, og især mærker parret, at deres gæster vil på hvalsafari i Middelfart og en tur i Legoland.

- Vi har rigtig mange tyskere. Dem, der bor fra Hamborg og opefter. Også hollænderne kommer her, for her var vi plads. Plads på en måde, som de ikke har derhjemme. De er jo tre gange så mange mennesker som os i Danmark, men på mindre plads. Og så begynder vi at se flere fra Schweiz. De er begyndt at tage nordpå i stedet for sydpå, siger Henriette Bonde.

Henriette og Peter Bonde oplever, at flere udlændinge har fået øje på Danmark som feriedestination og vælger at tage nordpå og holde ferie.

Men den slags hører til sjældenhederne. Rigtig mange tyskere og hollændere kommer til Ronæs for netop at nyde vandet og roen, som ikke findes mage til i deres hjemlande.

- Der var en mand her, som ikke syntes, at sandet på stranden var hvidt nok. Hans barn skulle ikke sidde i vores sand, for det var ikke fint nok. Han havde vist forestillet sig noget fra en turistbrochure fra syden, siger Peter Bonde, der så i stedet henviste manden til at køre til Vesterhavet for at finde hvidere sand.

- Det kan også være, at nogen er kommet til skade, og at vi skal have fat i lægevagten. Andre skal have hjælp til at booke en billet til en turistattraktion, fortæller Peter Bonde.

Kundekontakt vigtigst

Med de mange timer, parret bruger i sommerhalvåret, kan det løbe rundt på en campingplads af denne størrelse. Andre, der driver en mindre campingplads, skal ud og have ekstraarbejde i vinterhalvåret, men det behøver Bonde-parret ikke. Dertil har pladsen i Ronæs den helt rette størrelse, synes de. I efteråret tager de så selv på ferie med deres store børn, og henover vinteren bruger de tid på nye idéer, tiltag og markedsføring samt fritidsinteresser, familie og venner.

Der er ikke planer om at udvide pladsen, for så skal den være næsten dobbelt så stor for, at den skal kunne tjene løn ind til endnu en medarbejder. For Henriette og Peter Bonde handler det mindst lige så meget om, at gæsterne får en god oplevelse ved at komme til Ronæs.

- Der er rigtig mange, der kommer for at besøge Henriette og jeg. Vi skal ikke være større, for så bliver det upersonligt. Jeg ville være ked af ikke at have kundekontakt og kun være administrativ, siger Peter Bonde.