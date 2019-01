Håndboldens dag: Tag hele familien med under armen til en aktiv dag i Nørre Aaby

Nørre Aaby: Lørdag formiddag den 5. januar kan hele familien komme på banen, når der for første gang afholdes håndboldens dag i hele landet. Et af de steder, der har sagt ja til at være en del af dagen er Nørre Aaby Båring Håndboldklub.

- Vi vil gerne være med til at udbrede håndbolden, men det er ligeså meget for at udbrede sport generelt, at vi har sagt ja til at være med, fortæller Sisse Frankfurth, der er formand for bestyrelsen i Nørre Aaby Båring Håndboldklub.

Hvis man har lyst til at bruge sin lørdag i håndboldens tegn, så er der aktiviteter for hele familien. Man kan blandt andet få lov til at røre ved de forskellige bolde, røre ved harpiks, spille en masse forskellige slags håndbold for eksempel five a side, som er på en kortere bane. Og til de mindste er det opsat en hoppeborg, så de også bliver underholdt.

- De nyere former for håndbold giver muligheden for, at alle kan være med. Det er både forældre, der aldrig har rørt ved en håndbold eller helt nye små børn, siger Sisse Frankfurth.

Udover de mange aktiviteter, man kan afprøve, vil der stå 30 frivillige til rådighed, som tager i mod og fortæller lidt om håndboldklubben og det at være frivillig.