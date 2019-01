HP Lange bringer blues til Brenderup

Brenderup: "Travelling Man Blues" er meget passende navnet på sangeren og guitaristen HP Langes seneste album. Efter mere end 30 år på landevejen er det en berejst herre, der fredag den 18. januar klokken 20 kigger forbi Brenderup Højskole med sit band. Repertoiret på cd'en er som på turnéen et miks af musikerens egne sange og sange, som han med tiden har samlet op og gjort til sine egne.

Mange husker sikkert HP Lange mindeværdige koncerter på Værftet i Middelfart sammen med Hugo Rasmussen og Troels Jensen. Med sig live har han denne gang de sædvanlige triomedlemmer, nemlig Dave Stevens på bas og Jens Kristan Dam på trommer.

Bag arrangementet står Brenderup Højskoles Musikforening. Prisen er 160 kroner for ikke-medlemmer, 120 kroner for medlemmer, 80 kroner for unge, og det er gratis for børn op til 10. klasse. Billetter kan købes i Brenderup Hus eller på Fyensbilletten: http://www.fyensbilletten.dk/event/78060