Gytte fejrer 30 år med tegninger og akvarelmalerier

Middelfart: I år fylder Gytte Thykjær 70 år, og det er 30 år siden, hun havde sin første udstilling, og det fejrer hun som gæsteudstiller i Galleri Engholm med en retroudstilling, der har fernisering 2. juni kl. 14 i Galleri Ringholm i Middelfart.

Hendes udstilling er et tilbageblik på de seneste 30 år med gamle tegninger og akvarelmalerier og også nogle af de tidlige akrylmalerier.

I 1986 startede Gytte på universitetet. Hun havde svært ved at koncentrere sig under forelæsningerne, fordi hun ikke var vant til at sidde stille så længe. Når man kommer fra et aktivt kontorjob og en familie med tre børn var det svært at sidde stille og lytte. Hun fandt en løsning, hun begyndte at tegne blomster på sine notatark.