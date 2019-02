Gynmastikforening er ved at dø: Der skal findes en ny bestyrelse

- Jeg stopper, da jeg har fået nyt arbejde. Førhen arbejdede jeg i dagtimerne, men nu har jeg meget aftenarbejde, og jeg kan ikke nå at lave frivilligt arbejde mere. Vores kasserer er flyttet til Sydfyn, fortæller Ulla Pedersen om den bestyrelse, der alle har valgt at sige stop. Ikke fordi de ikke har holdt af arbejdet, men fordi personlige gøremål fylder for meget.

Den nuværende formand for gymnastikafdelingen, Ulla Pedersen, håber, at der findes nogle derude, som vil overtage det frivillige foreningsarbejde, når nu hun selv er nødt til at trække sig.

Mange medlemmer

Ulla Pedersen overtog selv formandsposten for fire år siden, og her var situationen næsten den samme: At gymnastikforeningen ikke ville bestå, hvis ikke nogen kom og tog over.

Jagten på nye kræfter har mest foregået ganske lokalt.

- Vi har lavet et skriv i Gelsted Bladet, men vi tror ikke, det er der, vi finder dem. Vi skal have fat i nogle, der er interesserede i, at gymnastikforeningen består. Vi har 140 medlemmer, og der mangler jo ikke børn i Gelsted, siger Ulla Pedersen om gymnastikforeningens tilbud, der er godt besøgt, men som alligevel ikke får præcis den opbakning, der er brug for, hvis det skal fortsætte.

- Forældrene afleverer deres børn til gymnastik og henter dem igen. Jeg ved godt, at forældre har travlt, men hvis man vil have et foreningsliv, og det skal fortsætte, så skal man engagere sig, siger hun.