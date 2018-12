Gymnastikforening har succes med floorball

Båring: Floorball er i Danmark den hurtigste voksende sportsgren, og det mærker de i Båring GF. Her startede man sidste år en ny floorball afdeling op for voksne over 18 år. De spiller motionsfloorball. Både mænd og kvinder kommer og spiller på lige fod og har det sjovt, men samtidigt får de pulsen op.

Floorball bliver spillet i Båring Multisal ved Båring skole. Her har BGF til denne sæson investeret i bander, så de nu kan spille på en officiel motionsfloorballbane. Træningen foregår onsdag aften kl. 20 og søndag kl. 9.30.

- Vi bliver hele tiden nødt til at udvikle os som klub for at forblive interessant for medlemmerne og kommende medlemmer. Det er dog stadig fodbold og gymnastik som trækker flest, men så har vi bodybike og floorball, som tiltrækker en anden målgruppe, udtaler bestyrelsesmedlem Kristian Krogh Baagøe i en pressemeddelelse.