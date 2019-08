Gymnasieelever støttede klimaet med genbrugsmarked: - Man behøver ikke altid købe kjoler til 500 kroner

Middelfart Gymnasium sendte fredag 200 elever afsted til klimafolkemødet, hvor de blandt andet var med til at stable et tøjbyttemarked på benene hos Minikartellet.

De mener blandt andet, at det er vigtigt at sætte fokus på tøjforbrug, fordi beklædningsindustrien står for en stor del af verdens forurening.

Markedet blev afholdt hos Liset Skov og Kathja Kingo fra Minikartellet, som havde stået for at sortere og hænge tøjet på stativer i forretningens lokaler i Jernbanegade.

Her deltog de blandt andet i et tøjbyttemarked, hvortil de selv havde leveret bluser, kjoler, bukser og andet godt fra gemmerne i ugerne op til folkemødet.

200 elever fra Middelfart Gymnasium deltog fredag i klimafolkemødet, hvor de blandt andet havde været med til at arrangere et tøjbyttemarked ved Minikartellet. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Klima i undervisningen

Ifølge rektor på Middelfart Gymnasium, Christian Alnor, er gymnasiet i år repræsenteret på klimafolkemødet med langt flere elever end hidtil.

Han forklarer dog, at det langt fra er nyt for eleverne at beskæftige sig med klimaforandringer i undervisningen.

- Vi har i mange år arbejdet med klimaomstilling og på at gøre eleverne opmærksomme på, hvad klimaforandringerne betyder. Jeg synes, at de er meget lydhøre over for det, siger han.

Hos Minikartellet fortæller Liset Skov, at det er vigtigt for forretningen at bakke op om klimafolkemødet.

- Vi vil gerne samarbejde med kommunen, og alt, hvad vi kan gøre mere klimabevidst i lokalområdet, vil vi gerne støtte op om, siger hun.

Foruden tøjbytteriet deltog eleverne i flere oplæg om klimaet, et såkaldt dilemmaspil og en klimavenlig materialejagt i Middelfarts butikker.

Et enkelt hold brugte eftermiddag på at lave miljørigtig mad på rådhuset.