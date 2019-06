Gylleudslip efter regnskyl: Nu har kommunen gået vandløbet igennem

Gelsted: Der er umiddelbart ingen tegn på skumdannelse, og der er forsat godt med tanglopper, når man roder i bunden.

To medarbejdere fra Middelfart Kommune har fredag undersøgt et vandløb på Assensvej ved Hylkedamvej udenfor Gelsted efter et gylleudslip onsdag aften.

Der var tidligere på dagen spredt gylle på de omkringliggende marker, men efter et større regnskyl onsdag aften begyndte gyllen at løbe ned i et vandløb.

En bigballe blev taget i brug for at begrænse skaderne, og kommunens foreløbige undersøgelser tyder på, at faunaen ikke har taget større skade.

- Vi har været ude og kigge på vandløbsstrækningen, og vi kan konstatere, at der er smådyr i vandløbsstrækningen og ikke tydelige spor efter forureningen, konstaterer miljøsagsbehandler Anne Katrine Thomsen, Middelfart Kommune.