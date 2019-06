Gylle løb over mark efter regnskyl: Bigballe i brug for at begrænse udslip i åløb

Gelsted: Onsdag lidt over klokken 20 fik Trekantområdets Brandvæsen melding om et større gylleudslip fra et landbrug ved Gelsted.

Brandfolk fra stationen i Ejby rykkede ud med omkring 10 mand og kunne først køre retur to timer senere fra ejendommen, der ligger få hundrede meter fra hjørnet, hvor Assensvej møder Hylkedamvej.

Indsatsleder Johnny Rasmussen fortæller, at et større regnskyl onsdag aften fik gylle, der tidligere var spredt på markerne, til at løbe ned i en nærliggende å.

Landmanden reagerede ifølge indsatslederen ved at tage entreprenørmaskiner i brug for at stoppe udslippet.

Og landmanden satte på et tidspunkt en bigballe i åløbet for at begrænse udslippet mest muligt.

Han får umiddelbart ros for sin hurtige aktion.

- Jeg vil gerne rose landmanden for indsatsen. Det er ikke alle, der tager initiativ til det, siger indsatsleder Johnny Rasmussen.

Landmanden ønskede ikke at kommentere hændelsen overfor avisen.

Heller ikke den tilkaldte miljøvagt ønskede at udtale sig om udslippets omfang. Der henvises til kommunens miljøafdeling.