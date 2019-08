Nogle gange går den fra Gilleleje til Helsingør, andre gange fra Helsingør til Gilleleje, men i år gik starten fra Kajakklubben Krogen i Helsingør og 11,5 km langs kysten op til Hornbæk Havn for så at ro retur til Helsingør.

Undervejs skulle man to gange ind på stranden og lave en overbæring, hvor man løber en kort distance på stranden for så at sætte kajakken i vandet igen og ro videre. PR-foto