Grønlandske Nive synger i Brenderup

Brenderup: Grønland er på alles læber lige nu, så det er meget apropos, at den grønlandske sanger Nive Nielsen giver koncert i Brenderup Højskoles Musikforening fredag 30. august klokken 20 med sit band The Deer Children.

Dermed råder musikforeningen bod på den aflyste koncert med den grønlandske kunstner for 11 måneder siden, da bandet strandede i Korsør, efter at politiet havde lukket Storebæltsbroen i jagten på formodede terrorister.

Nive Nielsen er født og opvokset i Nuuk, men blev først aktiv som musiker, efter hun som voksen mødte den belgiske musiker Jan de Vroede, som nu er omdrejningspunktet i hendes band.

The Deer Children dækker over en stor gruppe musikere fra mange steder i verden, som glider ind og ud af bandet. Nive Nielsen er en af de få grønlandske kunstnere, som har opnået at spille til Roskilde Festival.

I 2009 udgav Nive Nielsen & the Deer Children albummet "Nive Sings". I 2015 udkom så andet album fra bandet i Grønland.

Billetter til salg hos fyensbilletten.dk eller ved døren.