Gratis synstjek hos lokal optiker

Middelfart: I anledning af WHOs Verdens Sundhedsdag 7. april tilbyder Synoptik på Algade i Middelfart i dagene 27.-29. marts et gratis synstjek. Butikschef Maria Degener har inviteret en erfaren synsekspert, Elin Schmidt, til at komme og hjælpe kunderne.

Det er ikke nødvendigt at bestille tid, og viser tjekket, at man har brug for briller eller kontaktlinser, tilbyder Synoptik også en gratis udvidet synsprøve, hvor optikeren samtidig tjekker for grå og grøn stær og symptomer på diabetes og forhøjet blodtryk. /exp