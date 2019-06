Gratis parkering: Humlemagasinet er klar med sit årlige havemarked

Harndrup: Humlemagasinet inviterer igen i år til et besøg i de smukke haver. På åbent hus-dagen søndag 16. juni klokken 10-16 kan man vandre rundt i de mange temahaver, der ligger spredt over de 10 tønder land. Og man kan handle ved omkring 60 boder med alt til havefolket: Planter, keramik, fuglekasser, drejede træting, haveredskaber og chokolade, is, flødeboller og honning. Sulten kan stilles med helstegt pattegris og pølser fra slagteren i Nørre Aaby.

I Dagmarsalen kan man købe kaffe og lagkage og lytte til husorkesteret - eller man kan hygge sig med medbragte mad- og kaffekurve ved de borde, der er opstillet mange steder i haverne.

Folkedanserne fra Korup-Ubberud vil to gange i løbet af dagen optræde på plænen.

Eventuelt kan man supplere med et besøg på den historiske udstilling og de tre museer: Historisk Dukkesamling, Sigfred Pedersen Museet og Humlemuseet.

Der er gratis parkering på naboejendommen Rugårdsvej 43 med direkte adgang til haverne.