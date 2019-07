Gør en god handel: TV2 optager tv-program på Gelsted Marked

Gelsted: Der er er muligvis en chance for at gøre en god handel, når TV2 Fri fredag 16. august kommer til Gelsted Marked sammen med fem passionerede købere.

Jan Hein, der bor uden for Kerteminde, har allerede fundet den helt rette skat frem fra gemmerne, som nu skal med på markedet for at blive vurderet og forhåbentlig solgt:

- Jeg tager to gamle pedalbiler med. Jeg samler på dem, fordi jeg godt kan lide at tænke på historien bag. At der kom en stolt far hjem med den til sit barn for 70 år siden. Det er da sjovt, siger Jan Hein i en pressemeddelelse.

TV2 Fri stiller et stort tv-telt op på markedet. Her står vurderingseksperter klar til at vurdere din genstand. Og er den interessant, så får du chancen for at præsentere den for fem købere.

Du kan komme med din genstand fra kl. 10. Enten kan du bare dukke op, eller du kan springe køen over og tilmelde dig på marked@blu.dk.

Det hele vil blive filmet og lavet til et tv-program, der bliver vist på TV2 Fri i 2020 med titlen: Hvem byder bedst?