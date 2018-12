Godt vejr skæpper i kassen: Politikere kan levere 30 mio. kroner tilbage til kommunen

Nordvestfyn: Det er ingen hemmelighed, at ledigheden er lav landet over.

Det er den også i Middelfart, hvor antallet af ledige ved udgangen af 2018 er så lav, at kommunens Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalg kan levere omkring 30 millioner tilbage til kommunekassen.

Det fortæller formand for udvalget, Mikkel Dragmose-Hansen (SF).

- Det skyldes i høj grad det gode vejr. Når vejret er godt, er der gang i bygningsaktiviterne, og så falder arbejdsløsheden, fortæller han og tilføjer, at man ofte ser antallet af ledige stige fra oktober og frem gennem vintermånederne. Den stigning, har man i Middelfart Kommune næsten ikke set i år.

Samtidig har man ifølge formanden gjort en ekstraordinær indsats for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Både ved at prioritere flere medarbejdere og ved at omprioritere penge fra integrationsområdet.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 317 ved udgangen af 2017 til 252 ved udgangen af oktober 2018.

Mikkel Dragmose-Hansen glæder sig over at kunne levere pengene tilbage til en kommunekasse, som kan fordele pengene videre til områder, som har brug for dem.