Godt humør: Morgenbrød med glade december-hilsner

Båring: Det var lidt ekstra hyggeligt at hente morgenbrød i Båring lørdag morgen. Bamok, Båring Asperup musik og kulturforening, havde sørget for morgenbrødet, det gode julehumør samt en kop brandvarm kaffe. Lige hvad man kunne bruge på sådan en regnvejrsfyldt morgen.

Otte mand med 250 rundstykker havde stillet sig op foran Dagli' Brugsen og delte gladeligt ud til alle, der ville have lidt brød med hjem. Brødet var forøvrigt købt i Dagli' Brugsen, så butikken ikke gik glip af salget på grund af de morgenfriske musikelskere.

Den rullende billetvogn var kørt frem, så besøgende kunne krybe i ly og læ, mens man fik sin kaffe og en sludder med nogle af de andre fremmødte.

- Der har nok været 100 forbi allerede. De synes, det er hyggeligt, at vi står her, og vi kender jo også hovedparten af dem, der kommer. Det er også en chance for at få sagt "go'daw" til de nye, der er flyttet til. Det handler slet ikke om at sælge billetter. Det er kun for at sige "glædelig december", at vi står her i dag, forklarede Knud Bentholm, der er medstifter af Bamok, og som, lige som alle de andre i Bamok, bare godt kan lide at møde nye mennesker.