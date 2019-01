Der er fortsat mange, der vælger at få en del af deres filmoplevelser i biografmørket. Ikke mindst i Middelfart, hvor Panorama Middelfart har haft et tilfredsstillende 2018.

Middelfart: Danskernes medievaner er under forandring, men bedømt på Panorama Middelfarts billetsalg i 2018, så bliver film stadig set i biografen.

Det er ingen hemmelighed, at streamingtjenester a la Netflix og HBO på rekordtid har ændret danskernes medievaner og dermed udfordret de traditionelle medieudbyderes måde at drive forretninger på.

Alligevel er der fortsat mange danskere, der vælger at få en del af deres filmoplevelser i biografens mørke. Ikke mindst i Middelfart hvor Panorama Middelfart kan se tilbage på et tilfredsstillende 2018. Hele 75.463 mennesker fandt nemlig vej til biografens to sale på Kulturøen, hvilket er 6530 mere end antallet af solgte billetter i 2017. Og det er en fremgang på 9,5 procent, hvilket får billetsalget i Panorama Middelfart til at overstige landsgennemsnittet for antallet af solgte billetter målt per indbygger.

Den mest populære film i 2018 var filmatisering af Jussi Adlers "Journal 64", der lokalt solgte 4453 billetter, skarpt efterfulgt af "Så Længe Jeg Lever" og "Lykke-Per", der lokkede henholdsvis 3585 og 3330 mennesker ind foran biograflærredet.