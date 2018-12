Godt år for mødrehjælpens nye butik

Middelfart: Mødrehjælpens Børnetøjsbutik i Middelfart kan se tilbage på året der gik med stor tilfredshed. Butikken kan samtidig fejre 1-års fødselsdag 5. januar.

- Vi markerer fødselsdagen med 50 procent rabat på alt i butikken i uge 1 og 2, siger formand for lokalforeningen, Else Marie Rask Larsen, i en pressemeddelelse.

Hun glæder sig samtidig over den modtagelse, som butikken har fået i byen. Mange kunder har indleveret børnetøj og udstyr i butikken, og frivillige har passet butikken. Mødrehjælpen sælger både ting og udstyr i butikken, men forærer også en del væk i startpakker i både Middelfart og Fredericia.

Ud over salg og donation af tøj og udstyr har butikken også andre aktiviteter på tegnebrættet til 2019:

- Vi arbejder målrettet på at få gang i nye aktiviteter til glæde for familier i sårbare situationer blandt andet "Den rullende Kagemand". Her kan børnefamilier søge om at få hjælp til afvikling af en børnefødselsdag, fortæller hun.