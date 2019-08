Gode råd til lokale ildsjæle: Det handler om at samle et fællesskab om projektet

2. Skab ejerskab

- Når man har fundet projektet, skal man samle et fællesskab omkring det og få skabt en fællesskabsfølelse. Det styrker projektet, at de involverede føler, at de har et ejerskab over det. Det er for eksempel godt at have nogle mindre opgaver, som alle vil kunne byde ind på. Et eksempel er fra vores arbejdsweekend, hvor vi kun brugte 500 kroner på mad, fordi folk kom med resten, og én havde bagt boller og så videre.