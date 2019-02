Næsten et års forberedelser var gået forud, da Strib sfo åbnede dørene til to nye læringsmiljøer med legoklodser somomdrejnignspunkt.

Strib: 150 børn og voksne stod klar ved indgangen torsdag eftermiddag i sidste uge, da snoren til to helt nye læringsmiljøer i Strib sfo blev indviet. Næsten et års forberedelser gået forud, og ikke kun børn og voksne i sfo'en har været involveret i skabelsen af Klodsen, som de nye rammer er blevet døbt. Også lokalbefolkningen og biografdirektør Lars Broen fra Panoramabiograferne i Middelfart har bidraget med lego, genbrugsmaterialer og biografplakater.

Omdrejningspunktet er legoklodser, deraf også navnet Klodsen. Blandt andet har sfo'en gennem donationer fra lokale børn og voksne fået fordoblet mængden af lego.

Sfo'ens personale har længe gået med tanken om at bruge de tomme lokaler, som før hen har været benyttet af de ældste børn, til nye, kreative miljøer. At man lander på Lego som det gennemgående element skyldes Danmarks eneste legeprofessor, Helle Marie Skovbjerg, som blandt andet har arbejdet for Lego-koncernen.

- Vi blev inspireret af en artikel, hvor hun fortæller om legens betydning som kreativt og udviklende element for børn og valgte derefter at lade klodsen være det overordnede tema, fortæller Kirsten Tørnæs fra Strib sfo.

- Tanken med de to legerum er både at skabe rammen for fordybelse og kreativ udvikling, fortsætter Kirsten Tørnæs og føjer til, at med undtagelse af fire store MDF-plader og noget maling, er alt skabt af genbrugsmaterialer.

Det er meningen at børnene skal benytte lokalerne i grupper med voksne en uge af gangen.