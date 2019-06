Middelfart: Med navne som Troels Mylenberg og Tom Buk-Swienty på programmet kunne kursusleder Niels Ole Frederiksen og Lillebæltværftets Venneforening notere sig en pæn succes med årets højskoledage, som blev afviklet i sidste uge.

For 900 kroner fik deltagerne forplejning og masser af kulturelt indhold i løbet af de tre dage, kurset varer.

Asger Frederiksen fra Værftets Venneforening var især glad for de positive tilbagemeldinger fra kursisterne vedrørende lyden i den gamle værftsbygning.

- Vi har investeret 10.000 kroner i et teleslyngeanlæg, og det betød, at alle var tilfredse med lydniveauet i år, fortæller han.

Da kursusleder Niels Ole Frederiksen samtidig fik ros for et godt program og for hans måde at kæde de enkelte oplægsholdere sammen på, så var der lutter smil oven på afviklingen af de tre dage.