Glade United-spillere fra Middelfart til landskamp med Christian Eriksen

30 spillere fra MG & BK var forleden i Aarhus for at se landsholdet spille mod Irland - og møde deres gode ven Christian Eriksen.

Middelfart: Nogle husker altid deres rødder - en af dem er landsholds- og Tottenhamspiller, bysbarn og tidligere MG & BK fodboldspiller, Christian Eriksen.

Det konstaterer træner Pia Becker Andersen fra klubbens handicap-afdeling MG&BK United, efter at Christian Eriksen mandag 19. november havde sat United-spillere og -trænere stævne på Ceres Park i Aarhus, hvor det danske herrelandshold i fodbold mødte Irland.

Det var Christian Eriksens idé, at han og spillerne i MG & BK United skulle mødes til landskamp. Spillerne er i forvejen privilegeret af et godt og tæt venskab med landsholdsspilleren - et venskab, der løbende forstærkes - ikke mindst qua det årlige, hjemlige stævne på Cruyff banen ved Lillebæltsskolen. En bane, som Christian donerede til Middelfart, da han i 2011 blev kåret som Årets talent i Ajax, og på den baggrund fik mulighed for at give denne donation til sin fødeby.