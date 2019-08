Giv penge, når du tanker: Ny løbeklub på Vestfyn vil tiltrække flere medlemmer

Vestfyn: Løbeklubben VLS Vestfyn har indgået en ny sponsoraftale med energiselskabet OK. På den måde kan du støtte VLS Vestfyn med mindst fem øre, hver gang du tanker din bil - helt uden at det koster ekstra. Støtten skal bruges til at skabe synlighed og tiltrække flere medlemmer i løbeklubben.

- Aftalen betyder, at vi får mulighed for at tage initiativer i forhold til vores synlighed som klub. Vi vil gerne bruge pengene på løbetøj til medlemmerne og til bannere med vores logo, som vi kan bruge, når vi deltager i løb, siger Preben Hansen, der er bestyrelsesmedlem i VLS Vestfyn, i en pressemeddelelse fra OK.

VLS står for "Vi løber sammen". Det er der en grund til.

- Selvom man løber på forskellige hold, så løber man på en måde sammen. Når vi træner, ender alle samme sted, og indimellem mødes holdene også undervejs og laver forskellige øvelser, fortæller Preben Hansen.

Du skal melde dit OK Benzinkort til løbeklubbens sponsoraftale for, at du kan støtte. Læs mere på www.ok.dk.