Gidslet fortæller: Daniel Rye fortæller om 13 måneder i fængslet hos ISIS

Nørre Aaby: Det danske drama "Ser du månen Daniel" har netop haft premiere, og i den forbindelse kan man møde Daniel Rye i Nørre Aaby Bio.

"Ser du månen Daniel" er en filmatisering af Puk Damsgårds bog af samme navn, hvor Daniel Rye fortæller sin historie. Han blev kidnappet i Syrien 17. maj 2013, da han var i landet for at portrættere de civiles lidelser i krigen.

Gennem 13 måneders fangenskab, vold og tortur lykkedes det at forhandle med Islamisk Stat, og Daniel Rye blev løsladt for summen af 2.040.000 euro.

Daniel Rye blev holdt som gidsel af ISIS sammen med 23 andre vestlige gidsler, og han var det sidste gidsel, som slap levende derfra. Daniel Rye blev løsladt 19. juni 2014, hvorefter IS i sommeren 2014 dræbte de tilbageværende gidsler én efter én, heriblandt amerikaneren James Foley, der blev det første offer for en videodokumenteret henrettelse af IS - en video der gik verden rundt.

11. september klokken 19 fortæller Daniel Rye selv sin barske historie i et tre timer langt foredrag, og der er entré.