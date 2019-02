Genvundet Michelin-stjerne til Fænøsundejere: Samme opskrifter men forskellige stemninger

Fænøsundejerne har igen vundet en Michelin-stjerne for deres restaurant Memu i Vejle, men Restaurant Fænøsund og Restaurant Fænøsund Marina skal kunne stå alene. Derfor kan nogle af de samme opskrifter gå igen fra restaurant til restaurant, men ud over det kan forretningerne ikke kædes sammen.

Middelfart: Det blev til en genvundet Michelin-stjerne til ægteparret Mette Derdau og Michael Munk for deres restaurant Memu i Vejle. I december overtog de Restaurant Fænøsund fra Jørgen Skjoldborg, men selvom stjernestøvet nærmest ikke har lagt sig over ægteparret endnu, så mener Michael Munk ikke, at det vil smitte af på Fænøsund.

- Det er jo vidt forskellige forretninger i to forskellige byer med forskellige indretninger. Fænøsund er små borde, knirkende gulve og dårlig akustik. Det er en helt anden forretning, men når det er sagt, så er det stadig den samme opskrift på is og hummersuppen, så på et eller andet punkt, så går mange af de opskrifter igen, fortæller Michael Munk.

Men Restaurant Fænøsund og Restaurant Fænøsund Marina skal gerne kunne bære sig selv, som de historiske bygninger og restauranter de er.

- Det ville være at skyde sig selv i foden at kæde Fænøsund sammen med en Michelin-restaurant. Man får value for money på Fænøsund. Om aftenen får man fem retter og vin, kaffe og te for under 1000 kroner. Sådan som det er nu, kan vi ikke kæde det sammen med vores andre forretninger, siger Michael Munk.