Gennemrodet hus og stjålne smykker: Indbrudstyve på spil igen

Nordvestfyn: I Middelfart og omegn har flere haft besøg af indbrudstyve de sidste to dage. Det viser Fyns Politis døgnrapport.

I Middelfart kom en eller flere ukendte gerningsmænd af sted med smykker fra en villa på Bogøvænget. Tirsdag eftermiddag i tidsrummet mellem klokken 15 og 18.45 blev et vindue i baghaven ved husets terrasse brudt op med et koben. Herefter har tyvene været rundt i stuen samt soveværelset.

På Fasanvej var tyvene også på spil tirsdag. Her var vinduet igen brudt op med et koben, hvorefter døren til terrassedøren kunne åbnes. Tyveriet er sket mellem klokken syv om morgenen og otte om aftenen. Tyven eller tyvene har været i hele huset, og flere skuffer blev fundet gennemrodet. Der var dog ikke stjålet noget.

I Asperup kom beboerne på Drejøvej hjem til et noget ubehageligt syn onsdag sen eftermiddag. Ruden i et værelsesvindue var knust, og på den måde havde den eller de ukendte gerningsmænd fri adgang til huset, som var gennemrodet, da beboerne kom hjem. Ifølge døgnrapporten er der ikke overblik over, hvad der er stjålet, men umiddelbart er alt stadig i huset.

Nørre Aaby gik heller ikke udenom onsdagens indbrud. Et hus på Kløvermarken var udsat for tyveri i løbet af dagen fra klokken ni til klokken 18. En rude til terrassedøren er knust med marksten. Umiddelbart er der ingen tegn på indstigning i huset, og der er heller ikke stjålet noget.