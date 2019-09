Gelsted: Hvordan kommer det nye boligområde på Tåruplundvej i Gelsted til at se ud, hvad er kommunens visioner for området, og hvad vil det egentlig sige at bo alment til leje?

Det og meget mere giver Boligforeningen Lillebælt svar på, når de inviterer til informationsmøde torsdag 12. september for alle interesserede. Også et rejsegilde for byggeriet er på programmet denne måned, fremgår det af en pressemeddelelse.

Der er fuld fart på Boligforeningen Lillebælt, der skyder op med nybyggerier i det vestfynske og Tåruplundvej i Gelsted er sidste skud på stammen. Her er boligforeningen gået i gang med at opføre 10 dobbelthuse med i alt 20 boliger. Det bliver boliger i størrelserne 75, 85 og 95 kvadratmeter på henholdsvis to, tre og fire rum.

I juni blev der - i høj sol og med et flot fremmøde - afholdt 1. spadestik, og byggefasen kunne for alvor tage sin begyndelse.

På det kommende informationsmøde kan man ikke blot høre alt om de nye boliger, det bliver i lige så høj grad en aften, der sætter fuld spot på Gelsteds udvikling. Med et flot program, der blandt andet byder på oplæg om Middelfart Kommunes fremtidsvisioner for byen og om de mange muligheder i lokalområdet, vil der være spændende og nyttige informationer at hente for både "gamle" borgere og nytilkomne til byen.