Gelsted Fjernvarme investerer over 20 millioner kroner i et samarbejde med møbelvirksomheden Carl Hansen & Søn. Fjernvarmeformand Erik Hein, der på billedet ses sammen med driftleder Bent Mouritzen, oplyser, at projektet vil spare de lokale varmeforburgere for en udgift på hver 4.000 kroner om året. Foto: Yilmaz Polat