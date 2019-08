Gelsted Marked mangler frivillige: Vil du give en hånd i baren eller i køkkenet?

Arrangørerne af Gelsted Marked håber, at flere frivillige når at melde sig, før det går løs.

- Det ser altid lidt kritisk ud, men det plejer at løse sig, når vi nærmer os. Så det er ikke et kæmpe problem, men vi har plads til flere, siger formanden og fortsætter:

I år mangler man frivillige, og selv om det hverken er kritisk eller noget nyt, at der i ugerne op til markedet er huller i vagtplanen, håber formand for markedsarrangøren, Gelsted Borgerforening, Torben Pløger, at flere når at melde sig, inden det bliver 16. august.

Starter ugen før

Ender vagtplanen alligevel med huller, er det Torben Pløger og de omkring 50 hovedansvarlige, der ender med en ekstra vagt eller to. Og som det ser ud nu, er der især huller i vagtplanerne i køkkenet, der laver mad til de mange frivillige. Der er dog også tjanser at få andre steder på markedet.

- Vi starter jo allerede en uge før med at gøre klar, så der skal mange køkkenfolk til for at holde os kørende fra start til slut, siger Torben Pløger.

De seneste år har køkkenholdet også lavet aftensmad til de frivillige, der hjælper med at stille op. På den måde slipper familierne, der hjælper, for at skulle nå at lave aftensmad, før de kan stille på pladsen og give et nap med.

Arbejdet på Gelsted Marked er frivilligt, og derfor er betalingen forplejningen. Foruden Gelsted Borgerforenings frivillige stiller flere lokale foreninger også med frivillige.

- På den måde får de del i kagen. De penge, de tjener, går videre til arbejdet i foreningerne. På den måde slipper forældrene for at betale for en håndboldskole eller sådan noget, siger Torben Pløger.

For at være frivillig på markedet skal man være fyldt 15 år (18 år, hvis man vil have vagter i en af barerne).