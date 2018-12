Gang i Middelfarts natteliv: Bubbas blev også ryddet natten mellem lørdag og søndag

Middelfart: Mens stedets ejer Mike Juhl endte i håndjern natten før, foregik det anderledes afdæmpet, da Fyns Politi natten mellem lørdag og søndag igen valgte at rydde Bubbas Bar & Natklub. Det er anden weekend i træk, at ordensmagten rydder stedet klokken 02, fordi Mike Juhl nægter at anerkende politiets inddragelse af diskotekets tilladelse til holde åbent til klokken 05, den såkaldte nattilladelse.

Mike Juhl fortæller, at politiet mødte op på natklubben klokken 02 med seks civilklædte betjente samt en patruljevogn med uniformerede folk og gav ham et kvarter til at sende folk hjem.

- Jeg holdt mig denne gang i baggrunden og lod min kæreste, der er godkendt bestyrer på Bubbas, tage dialogen med politiet. Hun sagde det samme til politiet, som jeg gjorde fredag, at det må være deres opgave at lukke stedet, når vi mener, at vores nattilladelse er frataget os på et ulovligt grundlag. Det fik efterfølgende politiet til at bede de cirka 200 gæster om at gå, og det gjorde de uden den store dramatik, fortæller Mike Juhl.

Han afventer mødet tirsdag i denne uge i Bevillingsnævnet, før han beslutter sig for, hvad han vil foretage i forbindelse med den fremtidige drift af Bubbas.