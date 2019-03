Hygind: Henrik Kaas Ibsen må, i hvert fald i første omgang, opgive sine tanker om at lave en offentlig hardball-bane på sin landejendom i Hygind.

Politikerne i Teknisk Udvalg valgte nemlig på onsdagens møde at følge forvaltningens anbefaling og vende tomlen ned ad til hans ansøgning om en 15.000 kvadratmeter stor bane på Hygindvej 74 og i stedet lytte til protesterne fra naboerne.

- Det er vores opfattelse, at naboerne har ret, når de mener, at hardball-banen, som ligger kun 100 meter fra deres haver, vil påføre dem store støjgener og samtidig give anledning til en masse ekstra trafik på fællesvejen ned til Henrik Kaas Ibsens ejendom, forklarer udvalgsformand Regitze Tilma (V).

Hun påpeger samtidig, at banen formentlig især vil blive benyttet i weekenderne og efter fyraften, hvor folk har fri og er i deres haver.

Henrik Kaas Ibsen er uforstående overfor afslaget.

- Vi har huse herude, der har været umulige at sælge i 10 år, fordi der ikke er nogle aktiviteter i området. Og vi har politikere og diverse eksperter, der uafbrudt taler om, hvor vigtigt det er at skabe liv i yderområderne. Når vi så kommer med noget, kan vi ikke få lov, jeg forstår det simpelthen ikke, siger Henrik Kaas Ibsen og føjer til, at hans børn har spillet hardball på hans ejendom adskillige gange i løbet af sidste sommer uden, at naboerne har klaget over støjen.

- Hardball larmer ikke, og naboerne kan ingenting høre, siger Henrik Kaas Ibsen, der nu sammen med sin advokat vil undersøge mulighederne for at få politikerne på bedre tanker.