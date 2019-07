Galloway-køer på bio-mission i Staurby Skov

Fire køer er sat til at græsse og trampe på en eng i Staurby Skov. Formålet er at øge biodiversiteten ved at spise, skide og rode i jorden. Og de første tegn på ændringerne viser sig allerede efter 14 dage med køernes på græs.

Staurby Skov: Regnen siler ned fra himlen, da vi nærmer os de fire Galloway-køer på engen i Staurby Skov. Det er to uger siden, de flyttede ind med en helt særlig mission for øje. De skal nemlig æde, trampe, rode og skide, så der bliver bedre vilkår for biler, sommerfugle og andet kravl og kryb i skov- og engbunden.

Køerne ejes af Hans Graversen, der har taget rugbrød med til dem i dagens anledning. Som ægte superstjerner vil vi nemlig gerne have dem til at stille op til foto-shoot, men det er de ikke meget for, og det skyldes ikke kun regnen. For Graversen plejer ikke at have folk med sig. Og slet ikke folk med kamera.

Det er to køer og to tyrekalve fra sidste efterår, der nu har indtaget engen, og deres færd er allerede synlig. Stier er trampet til, grene og buske er gnavet og bidt i. Og sommerfugler trodser regnen og flakser rundt på det to hektar store område.

- Formålet er at skabe mere variation og biodiversitet i skoven, siger projektleder fra Middelfart Kommune Niels Ole Præstbro.

- I forvejen har vi lagt hele skoven om til en mere naturnær skovdrift end tidligere, men på udvalgte steder gør vi ekstra meget for at fremme biodiversiteten. Kvæget, der nu går i skoven, vil holde skovengen åben og gå inde i skoven, bide i træer og buske og rode i jorden. Alt sammen noget der skaber variation, dynamik og plads til flere forskellige dyr og planter. Kvæget vil æde nogle af de nye træer og måske få nogle træer til at gå ud og dermed skabe mere lys i skoven, mere dødt ved og mere plads til flere forskellige planter og insekter. Og derudover er kokagerne super gode for en hel masse gødningsinsekter, som igen kan spises af fugle og flagermus, siger projektlederen.