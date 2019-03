Galleri genåbner efter fire års pause på få kvadramter

Middelfart: Efter fire års pause åbner gallerist Per B. Madsen igen døren til Atelier Galleri 5 i Smedegade 7 i Middelfart.

Denne gang dog i noget mindre omgivelser, forklarer galleristen i en pressemeddelelse.

Per B. Madsen konstaterer, at han indretter sig på kun 16 kvadratmeter, hvor det først og fremmest vil være atelier for ham selv.

- Men et par gange om året vil der være atelierudstillinger - for eksempel til Kulturugen og Kunststafet i pinsen. Det siger sig selv, at det vil blive små, intime udstillinger. Trods små forhold er kunsten stor, forklarer Per B. Madsen i pressemeddelelsen.

Der vil både blive mulighed for at dykke ned i atelierets arkiv, og der vil blive udgivet kunstbøger via eget forlag.

Samtidig genopstår Middelfart Rammeværksted, hvor der er fokus på grafikindramning, udskæringer og reparation af gamle rammer.

Det er åbent efter aftale. Kun i forbindelse med udstillinger er der åbent fredag, lørdag og søndag klokken 11 - 17.

Når solen skinner, kan døren også blive åbnet lejlighedsvist.

- Det vil i det hele taget være et helt andet koncept, jeg vil arbejde med end førhen, supplerer Per B. Madsen i pressemeddelelsen.