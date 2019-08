Gadefodbold: Byrødder måtte give sig i Ombold-kamp

Et blandet hold af byrådsmedlemmer nåede i straffesparksafgørelse mod et lokalt Ombold-hold, men så gik den heller ikke længere.

Middelfart: Normalt er Lars Vigsø (S) en habil straffesparks-skytte på fodboldhold med ældre, distingverede herrer i den østlige del af kommunen. Men fredag middag "svigtede den vidunderlige sparketeknik", som Svend Gehrs ville have formuleret det, og så måtte et udvalgt hold af byrådsmedlemmer se et lige så udvalgt hold af Ombold-spillere løbe med sejren på Gl. Havn.

Her blev der i forbindelse med Festlig Fredag spillet Ombold-mesterskaber på to oprettede baner. Ombold er en turnering, hvor holdene består både af spillere fra væresteder, misbrugscentre, herberger og andre boformer, og af spillere der har mødt hinanden til Ombolds træninger eller turneringer rundt omkring i landet. 150 spillere i 100 kampe á syv minutters varighed.

- Det er jo efterhånden næsten som at være på hjemmebane når vi kommer til Middelfart. Vi er begejstrede for den opbakning vi får både fra kommunen, men også fra lokale frivillige og foreninger der har valgt at støtte op om de her Fynsmesterskaber. Vi glæder os til endnu en gang at vise, at udsatte borgere i vores samfund har stor lyst til og behov for, at være del af konstruktive fællesskaber omkring fodbold, frivillighed og godt kammeratskab, lød de fra sekretariatsleder Martin Svend Pedersen fra Ombold forud for turneringen.

Den ordinære kamp på to x syv minutter sluttede 6-6, og her fik begge hold vist deres kunnen, inden turneringen på Gl. Havn kunne fortsætte.