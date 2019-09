Middelfart Kommune: Bevægelsesindsatsen Rend og hop er nået ud til over en kvart million børn i Danmark med inspirationsmateriale, kurser, forløb og workshops for pædagogisk personale med børn mellem 0-6 år.

Rend og hop har for eksempel samarbejdet med sundhedsplejen i Middelfart.

GV Ejby Håndbold er blevet Rend og hop-forening. Det vil sige, at de inddrager alsidig bevægelse og motorisk fokus i deres træning. Formålet er at udvikle en træning, hvor alle kan være med, hvilket også er en fordel for dem med eliteambitioner. Det giver sociale fordele, fordi flere børn føler de kan "være med".

- Vi får utroligt god respons på materialet, som nu er nået ud til 250.000 børn, fordi det er nemt at have med og tage frem og bruge både på stuen, på græsset, i skoven eller på stranden, siger Dorthe Uhd Nissen, konstitueret projektleder ved KFUMs Idrætsforbund.

Motorikprojektet Rend og hop har siden 2012 været en forebyggende bevægelsesindsats under KFUMs Idrætsforbund støttet af DIF, DR og NordeaFonden.