GUF fornyer sig - holder koncert med de unge på Walker

Middelfart: Den traditionsrige forening GUF, God Underholdende Folkemusik, har mere end tre årtier på bagen.

Men derfor skal ikke alt være, som det plejer.

Folkene bag forsøger - indenfor formålsparagraffen - at fornye og forynge foreningen.

Helt konkret er GUF i samarbejde med Ungdomshuset Walker i gang med at sende en prøveballon i luften, som kan være starten på et nyt samarbejde.

11. september arrangerer parterne i fællesskab koncert med den engelske Sam Kelly Trio i ungdomshusets lokaler på Falstersvej. GUF betaler musikken, mens de unge fra Walker afvikler selve koncerten.

- Det er i første omgang et engangsforsøg for at se, om vi kan skabe en relation og måske et samarbejde med Walker. Så må vi se, om det lykkes, og om det giver mening at gøre igen, siger Jørgen Rahbek, formand for GUF, der henviser til billetsalget.

Foreningens medlemmer bliver ifølge formanden ældre år for år, så det er også et spørgsmål om at fremtidssikre foreningen, at de rækker hånden ud til et yngre publikum.

- Det er generelt for organisationen, at vi bliver gradvis ældre, uden der kommer tilsvarende mange nye til. Ja, vi vil gerne have noget fornyelse og nye mennesker, der bliver interesseret i folkemusikken. Os, der er her nu, kan sagtens holde mange år, men på et eller andet tidspunkt skal der fornyelse til, siger Jørgen Rahbek.