Middelfart: Musikpædagog Tina Rassing fortæller og synger for, når biblioteket på Kulturøen inviterer til Fyraftenssang torsdag 21. februar klokken 16.30-18.

Den danske sang er en ung blond pige, men mon ikke også der gemmer sig en rødhåret kvinde, en midaldrende brunette eller en gråsprængt dame i sin bedste alder i Højskolesangbogen? Disse kvinder vil Tina Rassing finde frem, når hun tager alle fremmødte med en tur ind i højskolesangenes feminine univers. Og mænd er også velkomne. Det er gratis at deltage, og der kræves kun lysten til at synge - eller til at lytte.

DOF Middelfart Musikaftenskole er medarrangør. /exp