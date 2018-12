Middelfart: Der er noget i luften her i december. Torsdag 13. december klokken 16.30-18 er der på Kulturøen både julestemning og toner fra Olsen Trio, når de spiller og synger for til Fyraftens-julesang på Kulturøen.

- Det er altid dejligt at synge sammen og ikke mindst omkring juletid. Ingen højtid har som julen sangen i centrum, og der findes et væld af smukke julesange. Nogle af dem skal vi synge, når Kulturøen inviterer til Fyraftenssang i julens tegn, lyder det i invitationen.

Den lokale trio, Olsen Trio, har valgt, hvilke julesange deltagerne skal synge. Trioen består af Christian Klemensen på bas, Mogens Olsen på klaver og sanger Gunnar Jensen.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. Kun lysten til at synge - eller lytte.

Fyraftenssang er arrangeret i samarbejde med DOF Middelfart MusikAftenskole.