Middelfart: Foreningen Ombold og Middelfart Kommune inviterer til gadefodboldfest på havnen fredag 30. august.

Her samles endnu en gang 150 udsatte gadefodboldspillere fra hele landet for at afgøre det årlige Fynsmesterskab i Ombold.

Kampene spilles 30. August på Gammel Havn i Middelfart klokken 10.45-16. /exp