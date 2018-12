Fynske bank søger kandidater: Nominer en god kammerat

Middelfart: Endnu engang uddeler Fynske Bank årets Kammeratskabspris, og i den forbindelse kan man netop nu indstille sin ven.

Prisen går til en ung sportsudøver mellem 13 og 18 år, som yder en ekstra indsats for sit hold, for kammeratskabet, sammenholdet og kampgejsten i det lokale foreningsliv. Med prisen følger en hæder på 25.000 kroner.

- Det er tredje gang, at jeg er med til at uddele "Kammeratskabsprisen". Det er altid en stor fornøjelse at læse indstillingerne og ikke mindst møde de unge mennesker til Fynske Bank Sportslørdag. Jeg synes, det er en vigtig pris, for der er brug for lokale rollemodeller i sportsklubberne, siger Petter Blondeau, direktør i Fynske Bank, i en pressemeddelelse.

Når alle indstillinger er modtaget, bliver syv finalister fundet. Vinderen af Kammeratskabsprisen offentliggøres ved Fynske Bank Sportslørdag i Odense Idrætshal 19. januar 2019.

Man kan indstille en kandidat på www.fynskebank.dk/kammeratskabsprisen senest 14. december.