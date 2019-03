Fyns Politi efterlyser knivbevæbnet mand og kvinde efter hjemmerøveri

Beboer sad og så tv, da det bankede på døren. Ind væltede to østeuropæisk udseende personer, som truede med en kniv.

Brenderup: Søndag aften sad beboeren i en bolig på Bogensevej i Brenderup og så tv, da det bankede på døren. Manden rejste sig, gik hen til døren og lukkede op. Og ind væltede to personer, som skubbede ham baglæns ind i huset.

Ifølge Fyns Politis oplysninger opstod der håndgemæng på badeværelset mellem manden og de to personer - en kvinde og en mand - og på et tidspunkt trak en af dem en kniv. Med kniven blev beboeren truet til at udlevere penge.

Offeret har til politiet givet følgende signalement af de to overfaldsmænd:

En cirka 30-årig mand, 185 centimeter høj og med mørkt, halvlangt, busket hår. Han var iført mørkt tøj. Sammen med ham var en kvinde på 40-50 år. Hun var cirka 165 centimeter høj og havde mørkt, halvlangt hår.

Begge gerningsmænd beskrives som østeuropæiske. Oplysninger om de to eller oplysninger i forbindelse med sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.