Fyns Politi: Så mange 17-årige er taget for at køre ulovligt

Både den unge og ejeren af bilen får en bøde, hvis en 17-årig bliver snuppet i at køre ulovligt. Altså uden en voksen ledsager.

Nordvestfyn: Middelfart-køreskoleejeren Helle-Charlotte Rasmussen kommer onsdag med et opråb til forældre om stoppe med at lade deres 17-årige køre alene i skole.

Det er både ulovligt og ifølge køreskoleejeren til stor skade for forsøgsordningen, der giver 17-årige lov til at erhverve kørekort og efterfølgende køre bil med en voksen og erfaren ledsager ved sin side.

Hun fortæller, at der ifølge de unge er en del 17-årige, der selv kører til gymnasiet i Middelfart.

Politikommissær Preben Ingemannsen fra Fyns Politis færdselsafdeling oplyser, at der i løbet af 2018 var 28 sager på hele Fyn, hvor 17-årige er taget for at overtræde færdselsloven.

Hovedparten er sager, hvor 17-årige er snuppet for at køre uden ledsager, fortæller han.

Der er skrevet otte af den slags sager i 2019 indtil nu.